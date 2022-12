Krievija ar precēm no Ziemeļkorejas cer aizstāt Rietumvalstu zīmolus

Novembra sākumā Ziemeļkorejas robežu šķērsoja pirmais kopš pandēmijas sākuma Krievijas vilciens. Krava bija neparasta – 30 zirgi. Pēc dažām dienām robežu šķērsoja cits vilciens jau otrā virzienā, ziņoja “38 North” atzīmējot, ka pēdējā laikā ir ziņas par to, ka, iespējams, Ziemeļkoreja pārdod Krievijai munīciju. Organizācija norāda, ka pēc kovida ierobežojumu atcelšanas Ziemeļkorejā gaidāma Krievijas un Ziemeļkorejas tirdzniecības attiecību atdzīvošanās.

Ziemeļkorejas fabrikas sākušas arī ražot un eksportēt uz Krieviju militārās formas. Krievijas amatpersonas sākušas runāt par to, ka no Ziemeļkorejas varētu iepirkt apģērbu civiliedzīvotājiem, kas aizstās no Krievijas aizgājušo Rietumvalstu zīmolus.