LEGO – aizraujoša dāvana kā bērniem, tā pieaugušajiem!

Katrā no mums iekšā ir bērns, kurš par vadāmu mašīnu priecātos tikpat daudz kā bērnībā. Ja nezini, ko uzdāvināt savam vīrietim, lai saņemtu labākās draudzenes, sievas vai māsas statusu, mums ir ideja! Ar lietotni vadāmais LEGO technic buldozers Cat® D11" (42131) ne tikai ļauj iedziļināties mašīnbūves principos, bet arī būs intelektuāls izaicinājums un izklaide, kas sagādās gandarījumu arī vēlāk. Pēc konstruktora salikšanas, vari ielādēt lietotni, kas ļaus buldozeru vadīt un kustināt, kā arī veikt citas, reālistiskas kustības, piemēram, lāpstas vai zemes irdinātāja pacelšanu, nolaišanu un sasvēršanu. Daudzās detaļas un reālistiskais attēlojums būs aizraujoša izklaide daudzu stundu garumā.

Izzini arhitektūru no dīvāna – Baltais nams

Ja mašīnas nav tava stihija, tad soli pa solim detalizēti uzbūvēt vienu no leģendārākajām vēsturiskajām celtnēm – Balto namu – varētu būt pavisam interesanti. Neoklasicisma dizains un greznība ir ietverts šajā gandrīz 1500 detaļu lielajā vēsturiskās celtnes atveidojumā. LEGO Architecture Baltā nama modelī (21054) ir iekļauts rietumu spārns, austrumu spārns, prezidenta mītne un Baltā nama savienojošās kolonādes, kā arī Rožu dārzs un Žaklīnas Kenedijas dārzs. Turklāt, to var sadalīt trīs daļās tuvākai apskatei. Komplektā ir iekļauta arī zīmīte ar ēkas nosaukumu, kas to padara par lielisku dekoru kā birojam, tā mājām.