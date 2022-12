"Škoda Vagonka" skaidro, kāpēc jauno vilcienu piegādes varētu kavēties

Jau vēstīts, ka pirmais jaunais elektrovilciens Rīgu sasniedza 2022.gada jūnija beigās. Elektrovilcienu pārvietošana no Čehijas notiek ar autotransportu caur Poliju un Lietuvu.

Trīs no tiem tiek testēti Aizkraukles dzelzceļa līnijā, tostarp divi tiek testēti tukši, bet trešais piepildīts ar smilšu maisiem, kas imitē 890 pasažieru svaru (436 sēdvietas, 454 stāvvietas), lai varētu testēt vilciena darbību ar pilnu jeb maksimālo slodzi - gan to, kā uzņem ātrumu, gan to, kā strādā bremžu sistēma pie dažādiem ātrumiem. Ceturtajam elektrovilcienam tiek veikti iestatīšanas darbi.