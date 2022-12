"Pata Strenči": Pieaugot kurināmās koksnes cenām, tirgū novērota negodīgas komercprakses izplatība

"No vienas puses, samazinoties būvniecības tempiem, redzējām diezgan strauju zāģmateriālu pieprasījuma kritumu, bet no otras puses, strauji auga kurināmās koksnes produktu un to izejmateriālu pieprasījums. Gan pašvaldības, gan mājsaimniecības meklēja alternatīvas iespējas gāzei un elektrībai kā resursam siltuma apgādei," stāstīja Krastiņš, norādot, ka tas radīja situāciju, kur malkas cena atsevišķas reizes bija augstāka nekā cena zāģbaļķiem, kas tiek izmantoti ražošanai.