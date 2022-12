Iekārojamākā svētku dāvana dāmām: "Elegantā Rīga"

Autore atzīmē: “Latvijā līdz šim nav tapis neviens apkopojošs pētījums par modes attīstību no 1918. līdz 1940. gadam, kas ļautu arī labāk saprast tā laika Latvijas vēstures kopainu un cilvēku dzīvesstilu. Mode, ja to skata plašākā kontekstā, no vienas puses, ir sabiedrības konkrētā laika ekonomiskās, politiskās un sabiedriskās dzīves atspoguļojums, bet no otras – cilvēku dzīvesstila un domāšanas ietekmētājs.”