Latvijas dzelzceļa nākotne atkarīga no ārējiem faktoriem

Šogad noslēdzās projektēšanas darbi un tika sākti būvdarbi, lai līdz 2023.gada beigām modernizētu vai no jauna izbūvētu pasažieru platformas 48 dzelzceļa stacijās un pieturvietās, nodrošinot pasažieriem iekāpšanu un izkāpšanu no vilciena vienā līmenī. Kopējās šī projekta izmaksas ir plānotas 44,4 miljonu eiro apmērā, no kuriem 85% tiek segti ar Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansējumu un atlikusī summa ir LDz finansējums.