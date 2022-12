Video ⟩ No 1. janvāra Latvijā vairs nedrīkstēs iepludināt Krievijas gāzi

AS “Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss norādīja: “Mums ir no drošības viedokļa ļoti labs, pozitīvs notikums, ka šā gada beigās, man liekas, divas dienas atpakaļ pienāca vēl viens jeb reģionā otrais sašķidrinātās dabasgāzes kuģis Somijā, Inko. Tas ir pietauvojies un sācis testus, līdz ar to mums būs līdzīga apjoma piegādes iespēja, kā tas pašlaik bija no Klaipēdas.”