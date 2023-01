Cilvēki prognozē slavenību nāves: kas piepildījās pērn un kas ir 2023. gada sarakstā?

Šī gada "The DeathList" sarakstā ierindotas arī 50 personas. Tostarp, amerikāņu aktieris un komiķis Diks van Daiks (98), ebreju izcelsmes ASV diplomāts Henrijs Kisindžers (100), TV šova "The Price is Right" vadītājs Bobs Beikers (100), ASV eksprezidents Džimijs Kārters (99), māksliniece Yoko Ono (90), aktieris un komiķis Bobs Ņūhārts (94), dziedātāja Tīna Tērnere (84), grupas "Duran Duran" ģitārists Endijs Tailors (63) u.c. Pilnu sarakstu skaties te.