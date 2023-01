Šogad vidējā gada inflācija paredzama 9% robežās, norāda Ekonomikas ministrija

Liela palielinoša ietekme bija cenu kāpumam ar mājokli saistītiem energoresursiem - elektroenerģijai, gāzei, cietajam kurināmajam un siltumenerģijai, kas kopējo patēriņa cenu līmeni palielināja par 6,5 procentpunktiem. EM pārstāvji uzsver, ka liela nozīme bija valdības ieviestajiem atbalsta pasākumiem energoresursu cenu straujā pieauguma kompensēšanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim un no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim (dabasgāzei jau no 2022.gada 1.jūlija), daļēji kompensējot mājsaimniecībām maksājumus par elektroenerģiju, dabasgāzi un siltumenerģiju un tādējādi bremzējot vēl straujāku cenu kāpumu šajā energoresursu grupā. Lielākā ietekme gada laikā bija praktiski nemitīgajam siltumenerģijas cenu kāpumam līdz pat 75,7%, kas izskaidrojams ar dabasgāzes un šķeldas cenu palielinājumu.