Video un foto ⟩ Jēkabpils izpilddirektors: Ja dambis tiks pārrauts, situācija kļūs nekontrolējama

Ja Jēkabpils aizsargdambis tiks pārrauts, situācija uzreiz kļūs nekontrolējama, norādīja Jēkabpils novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers. Viņš atzīmēja, ka līdz šim apspriesti dažādi situācijas attīstības scenāriji un visas iesaistītās puses ir gatavas rīkoties atkarībā no tā, kāda būs situācija. Uz Jēkabpili sestdien devušies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks (AS) un iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS).