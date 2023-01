Februārī vairākās vietvarās stāsies spēkā apkures tarifu izmaiņas

Vienlaikus kompānijas klienti turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 eiro par MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 89,02 eiro par MWh.

No februāra pieaugs arī SIA "Valmieras ūdens" siltumenerģijas tarifs - turpmāk tas būs 138,15 eiro par MWh, kas ir par 2,2% lielāks nekā pašreiz.

Tarifa kāpums saistīts ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu. Komersants siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem, tostarp AS "Valmieras enerģija", kam SPRK apstiprinājusi par 3,5% augstāku siltumenerģijas ražošanas tarifu - 91,89 eiro par MWh. Komersanta tarifā iekļautās iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām - 92%.