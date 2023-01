SVF vadītāja: Pasaulē atgriežas aukstā kara spoks; pastāv dažādas bīstamības

SVF vadītāja uzsvēra, ka politiskā iejaukšanās, kas veikta ekonomiskās vai nacionālās drošības vārdā, var novest pie neparedzamām sekām, no kā ekonomisko labumu gūs kāda konkrēta cilvēku grupa.

Pēc SVF datiem, pasaules fragmentācijas aplēses stipri atšķiras. Optimistiskākais scenārijs paredz, ka fragmentācija var samazināt globālo ražošanas apjomu vien par 0,2%, taču sliktākais scenārijs – par 7%. Ja tam pievieno vēl tehnoloģisko attīstību, tad pasaules ekonomiskās sašķelšanās gadījumā atsevišķas valstis var zaudēt līdz pat 12% no IKP.

Tas būs īpaši sāpīgi tiem, kuri visvairāk cietīs no fragmentācijas. Patērētāji ar zemiem ienākumiem attīstītākajās valstīs zaudēs piekļuvi lētākām importa precēm, un arī nelielās ekonomikas ar atvērto ekonomiku varēs rēķināties ar lieliem zaudējumiem. Lielākā daļa Āzijas valstu cietīs tādēļ, ka tās ir atkarīgas no atvērtās tirdzniecības. Paredzams, ka vairums mazāk attīstīto valstu sāks tehnoloģiski atpalikt no attīstītākajām pasaules valstīm.