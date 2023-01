Rīgas domnieki paceļ sev algas; Staķim - 6415 eiro mēnesī

Saskaņā ar normatīviem, Rīgas mēra alga varētu būt vēl lielāka, jo to nosaka, bāzes mēnešalgai piemērojot koeficientu. 2023.gadam bāzes mēnešalga noteikta 1137,46 eiro, bet Rīgas mēra algas aprēķinam maksimālais koeficients ir noteiks seši. Galvaspilsētas domē iecerēts nepiemērot maksimālo, bet noteikt koeficientu 5,64.

Rīgas vicemēru algas pieaugs 1,6 reizes - no 3386 eiro līdz 5346 eiro mēnesī. Komiteju priekšsēdētāju algas pieaugs no 2698 eiro līdz 3469 eiro, bet viņu vietnieku - no 2010 eiro līdz 2559 eiro mēnesī.