Vai Jēkabpils iedzīvotāji saņems kompensācijas no apdrošinātājiem?

Tajā pašā laikā valdība izvairīgi atbild uz jautājumiem par atbalstu pilsētas iedzīvotājiem. "Kad būs skaidrs, kādā veidā palīdzēt finansiāli, tad mēs to arī darīsim," teica premjers Krišjānis Kariņš (JV). Kamēr valdība domā, tikmēr latvieši aktīvi ziedo Jēkabpils plūdos cietušajiem. Pašlaik "ziedot.lv" saziedoti aptuveni 62 tūkstoši eiro. Arī apdrošinātāji sākuši saņemt pirmos atlīdzību pieteikumus no plūdos cietušajiem. Kā iegūt kompensāciju un ko vajadzētu zināt par apdrošināšanu ārkārtas situācijās, skaidroja RUS TVNET.

Apdrošināšanas kompānijas saņem pieteikumus

Šī gada pirmo 15 dienu laikā apdrošināšanas kompānija BALTA saņēmusi 15 kompensāciju pieteikumus, kas saistīti ar plūdiem. Pieci no šiem pieteikumiem ir no Jēkabpils, kas pašlaik no plūdiem cietusi vissmagāk. Paredzams, ka pieteikumu skaits palielināsies laikā, kad cilvēki atgriezīsies mājās un apzinās plūdu radītos zaudējumus.