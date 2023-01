Kā mājas apstākļos dezinficēt medicīniskās palīgierīces?

„Covid-19 pandēmijas laikā cilvēki regulāri dezinficēja rokas, darba virsmas un dažādas mājokļa virsmas –ir labi zināms, ka, to nedarot, uz virsmām vairojas mikrobi un tās vairs nav sterilas. Tomēr nereti tiek aizmirsts, ka vienlīdz rūpīgi nepieciešams dezinficēt arī mājās atrodamo mērījumu aparātu virsmas, tādējādi izvairoties ne vien no baktērijām, bet arī no mikroputekļiem, kas sakrājas ap ierīci un iekšpus tās. Īpaši būtiski ir regulāri dezinficēt tādus aprātus kā glikometru un holesterīna mērījumu ierīci – tie mērījumu veikšanas laikā saskaras ar asinīm, tādējādi ir liela iespēja pārnest infekciju līdzcilvēkiem. Ir dažādi dezinfekcijas līdzekļi, kas palīdzēs izvairīties no saskares ar nevēlamajiem mikroorganismiem, vīrusiem un baktērijām,” skaidro Apotheka farmaceite Madara Krišjāne.