IKEA atklāj, ar ko izdevies aizstāt Krievijas un Baltkrievijas koksnes piegādes

Tiek norādīts, ka viens no lielākajiem koksnes patērētājiem pasaulē IKEA kopš 2021. gada augusta līdz 2022. gada augustam mēbeļu ražošanā izmantoja 20 miljonus kubikmetru koksnes.

“Mums izdevās aizstāt šos [Krievijas un Baltkrievijas] koksnes kravu apjomus ar piegādēm no citām valstīm. Tirgus ir ļoti karsts,” teica Johansons intervijā “Reuters”.

Pēc viņa teiktā, Krievijas un Baltkrievijas koksni aizstājusi koksne no Zviedrijas, kā arī no Baltijas valstīm un Polijas. Johansons piebildis, ka dažas no “jaunajām” koksnes piegāžu vietām var kļūt par ilgtermiņa partneriem, bet citas – par īstermiņa risinājumu. IKEA nolēma mainīt koksnes piegādātāju, tādējādi pievienojoties sankcijām pret Krieviju, kas izvērsusi pilna mēroga karu Ukrainā.