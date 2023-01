Saeima lemj izbeigt Latvijas un Norvēģijas ieguldījumu aizsardzības līgumu; "Sniega krabju" lietas iztiesāšanu tas neietekmēšot

Joprojām turpinās tiesāšanās Starptautiskajā ieguldījumu strīdu izskatīšanas centrā Vašingtonā, kur sūdzību par Norvēģiju šķīrējtiesā iesniedza "North Star LTD" īpašnieks Pēteris Pildegovičs un "North Star LTD". Prasītājs norādījis, ka Norvēģija ar savu rīcību pārkāpusi Latvijas un Norvēģijas līgumu par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību. "North Star LTD" no Norvēģijas pieprasa 388 miljonus eiro.