Pandēmijas sekas ir arī liekais svars bērniem un aptaukojušies pusaudži

Liekais svars un aptaukošanās nav tikai estētiska problēma. "Aptaukošanās ir hroniska slimība. Tā ir visaptveroša problēma, kas ietekmē visas organisma sistēmas," norāda Iveta Dzīvīte-Krišāne, Bērnu slimnīcas endokrinoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore. 2. tipa cukura diabēts, problēmas ar sirds-asinsvadu, locītavu, gremošanas sistēmas veselību, žultsakmeņiem, meitenēm - menstruālā cikla traucējumi, dzimumhormonu izmaiņas, ēšanas traucējumi - tās ir vien dažas no veselības problēmām, ar ko saskaras bērni un pieaugušie ar lieko svaru. Ārste no savas pieredzes secina, ka smagās diagnozes šobrīd tiek noteiktas arvien jaunākiem bērniem : "Pēdējo gadu laikā gan pieaug gadījumu skaits, gan samazinās vecums, kurā diabēts atklāts, - jaunākais pacients ar lieko svaru un 2. tipa diabētu manā pieredzē ir vien septiņus gadus vecs."

Pētījumi citās pasaules valstīs liecina par būtisku bērnu svara pieaugumu pēdējo gadu laikā. ASV veiktā pētījumā (dati par 432 302 bērniem vecumā no 2 līdz 19 gadiem) noskaidrots, ka aptaukošanās īpatsvars bērniem 2019.gada augustā bija 19,3%, bet 2020.gada augustā - jau 22,4%. Pētījums par bērnu aptaukošanos Slovēnijā liecina, ka laika posmā no 2019. līdz 2020.gadam zēniem vecumā no 6 līdz 14 gadiem aptaukošanās biežums pieauga par 22,7%, bet tāda paša vecumposma meitenēm - par 19,7%. Šokējoši rādītāji vērojami Apvienotajā Karalistē veiktā pētījumā. Tur bērniem vecumā no 4 līdz 5 gadiem aptaukošanās biežums 2019.gadā bijis 9,9% un gada laikā pieaudzis līdz 14,4%, savukārt bērniem vecumā no 10 līdz 11 gadiem šajā pašā periodā aptaukošanās biežums audzis no 21% līdz 25,5%.