12 tālruņu lietotnes, kuras kiberdrošības eksperti aicina nekavējoties izdzēst

Tiek norādīts, ka daļa no šīm lietotnēm ir visai populāras, un tās lejupielādētas vairāk nekā piecus miljonus reižu visā pasaulē.

Daļa no dzēstajām lietotnēm ir tādas, kuras solīja lietotājiem dažādus bonusus par vingrinājumu veikšanu. Piemēram, vairāk staigājot un vingrojot, lietotne piešķīra vairāk punktu un sniedza bezmaksas balvas. Kad lielākā daļa lietotāju centās saņemt šīs balvas, viņi tika bloķēti vai arī bija jāskatās nebeidzamas reklāmas, realitātē neko nesaņemot.

“The Express” vēsta, ka “Play” platformā joprojām ir viena no trim lietotnēm, kas piekopj šādu taktiku.

Nākamās lietotnes, kuras ir aizvāktas no “Google” serveriem, ir centušās izkrāpt lietotāju personīgos datus ar pikšķerēšanas palīdzību. Pikšķerēšana ir centieni apmānīt lietotājus un likt viņiem darīt “nepareizas lietas”, piemēram, klikšķināt uz apšaubāmām saitēm, kas lejupielādēs ļaunatūru vai novirzīs uz kaitniecisku mājaslapu.

Atsaucoties uz “Dr.Web”, daļa no viltus lietotnēm bijušas izveidotas kā investīciju rīki, kā arī vienkāršas un atkarību radošas spēles. Piemēram, lai spēlētu kādu spēli, lietotājiem bija nepieciešams ievadīt personīgus datus “reģistrācijas veidnē”, kas nepieciešama “saziņai ar speciālistiem”. Visas šīs lietotnes ir dzēstas no “Play Store”, tādēļ tās nekavējoties jādzēš no tālruņiem: