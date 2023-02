Latvijā nogādāts septītais "Škoda Vagonka" elektrovilciens

Viņa informē, ka piektdienas rītā ar divām apsargātām kravas automašīnām no "Škoda Group" uzņēmuma "Škoda Vagonka" ražotnes Ostravā, Čehijā, Rīgā tika nogādāti atlikušie divi no pavisam četriem septītā jaunā elektrovilciena sastāva vagoniem.

Trīs no atvestajiem vilcieniem tiek testēti maršrutā Rīga-Aizkraukle. Divi no tiem tiek testēti tukši, trešais - piekrauts ar smilšu maisiem, kas imitē 890 pasažieru svaru, lai varētu pārbaudīt vilciena darbību ar pilnu jeb maksimālo slodzi - gan to, kā uzņem ātrumu, gan to, kā strādā bremžu sistēma pie dažādiem ātrumiem. Ceturtajam un piektajam elektrovilcienam tiek veikti iestatīšanas darbi.