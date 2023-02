BiSmart Biznesa forums 2023 ⟩ Pētnieks: Aizvien biežāk agros pavasaros pieredzēsim aukstuma viļņus

Šie neierastie aukstuma viļņi var ietekmēt lauksaimniecisko ražošanu un tautsaimniecības procesus. Tāpat jāpiemin: agrāk pie mums vairāk dominēja ciklona pārneses no rietumiem jeb Atlantijas okeāna cikloni, bet tagad process ir pārslēdzies un nokrišņi pietuvojas no dienvidiem. "To mēs redzam arī vasarās, kad pilsētās nereti novērojami spēcīgi plūdi," tā eksperts.