Bloomberg: Indija pērk no Krievijas arvien vairāk lētas naftas, lai pārstrādātu to Rietumiem

Indija palielina naftas iepirkšanu no Krievijas par atlaidēm, bet pēc tam Indijas rūpnīcas to pārstrādā naftas produktos, lai pārdotu Eiropas Savienībai (ES) un ASV, ziņo Bloomberg. Tas atbilst Rietumu plānam, kas paredz samazināt Krievijas ienākumus no izejvielu pārdošanas, bet tajā pašā laikā neizprovocēt pasaulē enerģētisko krīzi. Pati Indija ar Krievijas naftas importa palīdzību sedz 85% no savām vajadzībām.