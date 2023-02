Pērn kopējais azartspēļu nozares uzņēmumu apgrozījums bija 290,534 miljoni eiro

Dati rāda, ka no 2019.gada decembra līdz 2022.gada decembrim azartspēļu zāļu skaits Latvijā samazinājies no 310 līdz 203, līdz ar to arī spēļu automātu skaits samazinājies no 8720 līdz 4999. 2022.gada beigās Latvijā darbojās divas kazino un 70 totalizatora likmju pieņemšanas vietas.