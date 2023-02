Medijs: Austrija turpina palielināt atkarību no Krievijas gāzes

Pirms kara Ukrainā Austrija bija viena no visvairāk atkarīgajām valstīm no Krievijas gāzes, jo tā sastādīja 80% no valsts kopējā patēriņa. Tas galvenokārt skaidrojams ar faktu, ka Austrija vēl pirms vairākiem gadu desmitiem noslēdza vairākus līgumus ar Padomju Savienību par gāzes piegādēm – PSRS piekrita piegādāt Austrijai gāzi par izdevīgām cenām apmaiņā pret Austrijas neitralitāti un atteikšanos no pievienošanās militārām aliansēm.