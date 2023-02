Infografika ⟩ Pērn strauji audzis sankcijām pakļauto preču eksports no Latvijas uz Krievijas kaimiņvalstīm

Piemēram, Latvijas eksportā uz Kazahstānu aiz nedenaturēta etilspirta un medikamentiem kā trešā eksportētākā prece parādās telefona aparāti, ieskaitot viedtālruņus. Aizvadītajā gadā no marta, kad Krievijai sāka piemērot sankcijas, līdz gada beigām tie no Latvijas uz Kazahstānu eksportēti 12,2 miljonu eiro vērtībā, kas ir sešas reizes vairāk nekā tajā pašā laikā 2021.gadā. Pieaugumu par 200 reizēm no marta ir piedzīvojis automātisko datu apstrādes iekārtu un to bloku eksports, desmit mēnešos pēc kara sākuma sasniedzot 8,2 miljonu eiro vērtību.