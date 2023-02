Viena no Krievijas sabiedrotajām atteikusies iepirkt Eiropā aizliegto dīzeļdegvielu

Eiropas Savienība noteica embargo Krievijas naftas produktiem, kas stājās spēkā 5. februārī, nosakot arī cenu griestus. Vēsturiski Krievija eksportējusi pusi no saražotajiem naftas produktiem – aptuveni 144 miljonus tonnu no 290. 90% no eksporta bija paredzēti Eiropas tirgum, kas nu ir slēgts, tamdēļ Krievijai jāmeklē jauns noieta tirgus.