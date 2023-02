Eksperti aicina iedzīvotājus vairāk iesaistīties ēku siltināšanas procesā

No vienas puses ir šis nenosiltināto daudzdzīvokļu māju skaits Latvijā, no otras puses arī finansiālās iespējas, kad var saņemt atbalstu no Eiropas Savienības daļēju izdevumu segšanai,” saka finanšu institūcijas “Altum” energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece, piebilstot, ka daudzdzīvokļu ēku siltināšana ir ļoti komplekss process, kurā iesaistīts ne vien dzīvokļa īpašnieks, kuram būtu jāsaprot, ka ēka ir jārenovē, bet arī finanšu iestāde, būvnieks un energoauditors, kuri nāk ar saviem piedāvājumiem, ieteikumiem un noteiktām prasībām.