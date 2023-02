"Microsoft": Baltijas valstis ir mājvieta Eiropā veiksmīgākajiem start-up uzņēmumiem

Baltijas valstis ir mājvieta dažiem no Eiropas lielākajiem jaunuzņēmumiem, līderpozīcijas ieņemot tieši Igaunijai, uzsver Džannatazio.

Piemēram, Igaunijas IT jaunuzņēmums "CostPocket" izstrādājis teksta atpazīšanas lietojumprogrammu, kas spēj digitalizēt papīra formāta dokumentus ar lielu precizitāti dažu sekunžu laikā, ļaujot uzņēmumiem efektīvāk izmantot savu laiku.

Tikmēr Latvijas jaunuzņēmums "RoboEatz" izpelnījies atzinību, izgudrojot pilnīgi autonomu robotizētu virtuves sistēmu komerciālai lietošanai, kas pati gatavo un piedāvā plašu ēdienu klāstu. Izmantojot "RoboEatz" lietotni, klienti ne vien izvēlas savu maltīti, bet var to arī personalizēt, iekļaujot vai izslēdzot dažādas ēdiena sastāvdaļas.

Austrumeiropā un Eirāzijā spilgtu piemēru vidū ir Bulgārijas jaunuzņēmumu "Fantasian Ltd", kurš izstrādājis "Fantastic stay" jeb "fantastiskā apmešanās" programmatūru īpašumu pārvaldniekiem. Ar tā palīdzību īpašumu pārvaldnieki pārrauga savus sludinājumus dažādās brīvdienu īres platformās un rezervēšanas vietnēs — un tas viss tiek paveikts no viena informācijas paneļa. Bet Ungārijā jaunuzņēmums "EDUardo Business Simulation" izveidojis saistošu biznesa simulācijas platformu, kuras pamatā ir "Microsoft" tehnoloģijas. Tas nodrošina dziļu izglītojošu saturu interaktīvas gadījumu izpētes veidā, tāpēc to var viegli integrēt dažādos mācību projektos korporācijās, mācību iestādēs un biznesa skolās.