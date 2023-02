Kāpēc Latvijai ir svarīgi trešo reizi nenokavēt pašiem sava LNG termināļa būvniecību?

Mīts #3 — Skultes LNG termināļa būvniecībai būšot jāziedo dzimtā apkaime un mājas

Skultes LNG terminālis tiks izvietots tālāk jūrā (vismaz 5 km no krasta), lai saglabātu līdzšinējo skatu uz jūru no krasta līnijas. Skultes LNG terminālim nav jāizbūvē dabasgāzes krātuves, un tas vēl vairāk mazina vides riskus. Cauruļvada būvniecības laikā notiks zemes rakšana, lai to droši ieguldītu tranšejā. Inčukalna apkaimē ir jau daudz pazemes cauruļvadu, kas izbūvēti pirms 50 gadiem, un tos plānots izmantot, tā vēl vairāk samazinot iespējamo ietekmi.