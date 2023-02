Ačgārnā reforma? Par izglītības sistēmas pāreju uz valsts valodu

No šā gada 1.septembra pāreja uz mācībām latviešu valodā notiek visās pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī vispārizglītojošās pamatizglītības programmas 1., 4. un 7. klasēs. No 2024.gada 1.septembra - 2., 5. un 8. klasēs, bet no 2025.gada 1.septembra - arī 3., 6. un 9. klasēs.