MobileMonsters: viedtālruņu bojājumu topā – sasists ekrāns

Otrs vispopulārākais iemesls mobilo tālruņu iziešanai no ierindas, pēc Igora Blūzmaņa teiktā, ir akumulatora “novecošana”. To nomainīt pagājušajā gadā vajadzēja 17% gadījumu. Trešajā vietā ir uzlādes ligzdas bojājumi (10% no gadījumiem). Citās situācijās bieži vien vajadzēja nomainīt kameru vai tās stiklus, korpusu, pogas vai saremontēt viedtālruni pēc mitruma iekļūšanas tajā.

Publicitātes foto

Tāpat, runājot par tendencēm mobilo tālruņu remonta tirgū, Igors Blūzmanis norādīja, ka pēdējos gados aizvien populārāks kļūst bojāto un saremontēto tālruņu bezmaksas piegādes pakalpojums. Piemēram, vietnē mobilemonsters.lv var izvēlēties bojājuma veidu (piemēram, iphone remonts) un jebkurā vietā izsaukt kurjeru, kurš paņems telefonu un nogādās to uz darbnīcu.. Pēc remonta var personīgi atnākt pēc tālruņa uz darbnīcu vai arī saņemt to jebkurā pakomātā bezmaksas.

Bezmaksas piegāde ir pieejama visā Latvijā. Tāpēc, kā teica Igors Blūzmanis, MobileMonsters darbnīcā bieži vien vēršas klienti ne tikai no Rīgas, bet arī no citām pilsētām, piemēram, no Ventspils un Liepājas, dažkārt pat no kaimiņvalstīm – Lietuvas un Igaunijas. Vienlaikus, vietnē mobilemonsters.lv ir iespējams izvēlēties detaļas, kas tiks izmantotas remontam – oriģinālas vai analogas. Detaļām un veiktajam darbam tiek dota 6 mēnešu garantija. Vidēji, tālruņa remonts MobileMonsters prasa 1-3 stundas, bet, izmantojot šķidro līmi displeja nomaiņas gadījumā – 24 stundas.

Uz portāla TVNET jautājumu, kāpēc citu Latvijas pilsētu iedzīvotāji grib savu salauzto aparātu uzticēt tieši MobileMonsters, Igors Blūzmanis minēja tādas priekšrocības kā pilnīga viedtālrunī esošo datu saglabāšana, maksimāli īsi remonta termiņi (jo ir pieejamas jebkādas detaļas) un 15 gadu darba pieredze.