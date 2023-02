Uz pusi samazinājusies vidējā elektrības cena Latvijā

Turklāt Baltijā elektroenerģijas cenu samazinājumu reģionā ietekmēja arī izstrādes kāpums no atjaunīgajiem resursiem - ūdens un vēja, kā arī par 28% lielākas enerģijas plūsmas no Somijas un par 6% lielākas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala. Janvārī bija novērojami ziemas sezonai neraksturīgi silti un nokrišņiem bagāti laikapstākļi. Tie veicināja energoproduktu cenas lejupslīdi, kā arī Ziemeļvalstu hidrobilances līmeņa pieaugumu no - 9,4 teravatstundām (TWh) janvāra sākumā līdz - 8,3 TWh zem normas mēneša nogalē. Šo faktoru kopums stimulēja elektroenerģijas nākotnes kontraktu cenu kritumu.