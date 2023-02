Par spīti brīdinājumiem, Krievijas antivīrusu programmas popularitāte pērn Latvijā vēl augusi

"Faktori, kuriem jāpievērš uzmanība, izvēloties pretvīrusa programmatūru, ir vairāki – cik ilgi tā ir tirgū, cik ērti to ir lietot, vai būs pieejams atbalsts, ja radīsies jautājumi vai problēmas, un kas ir tās izcelsmes valsts. Ieteiktu izvēlēties Eiropā izstrādātus risinājumus, nevis no valstīm, kurās nav īsti skaidrs, cik liela informācijas kontrole tiek īstenota no politiskās varas puses," klāsta Rupenheits.