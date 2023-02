Čehijas prezidents par karu: Jācer uz labāko, bet jāgatavojas sliktākajam

"Tāpēc ir svarīgi nodrošināt Ukrainu ar visu nepieciešamo, it īpaši ar militāro tehniku, kā arī finansiālo palīdzību, lai turpinātu valsts aizsardzību un pārvērstu to uzvarā. Bet mums arī ir jābūt gataviem atbalstīt Ukrainu ilgtermiņa perspektīvā, turklāt jābūt iespējai to skaidrot mūsu iedzīvotājiem," norādīja jaunievēlētais prezidents.