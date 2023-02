Pesteļu cienītāju bieds - retrogrādais Merkurs

Ar dažādiem teleskopiem zvaigznes tiek novērotas ilgu laiku, tās priekšā meklējot tumšās iespējamo planētu ēnas. Neticami, bet tādā veidā iespējams uzzināt ne tikai pašu planētas eksistences faktu, bet arī noskaidrot šo to par tās sastāvu. Kad planēta nonāk zvaigznes priekšā, tās gaisma “izskrien” cauri planētas atmosfērai. Izanalizējot šo gaismu un izpētot, kā tā atšķiras no zvaigznes gaismas, kas līdz teleskopa acij nonākusi bez šķēršļiem, astronomi var uzzināt, no kā sastāv attiecīgās planētas atmosfēra.