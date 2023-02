"Depozīta iepakojuma operators" cels depozīta sistēmas dalības maksu

Tostarp no vienreiz lietojamiem depozīta iepakojumiem caurspīdīgās plastmasas vienības cena pieaugs 7,6 reizes - no 0,0009 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) līdz 0,0068 eiro, krāsainās plastmasas vienības cena augs 6,8 reizes - no 0,0037 eiro līdz 0,0252 eiro, bet stikla vienības cena augs 2,4 reizes - no 0,018 eiro līdz 0,0429 eiro bez PVN.