Kāpēc Ušakova pēc apkrāpšanas "Tinderī" jūtas kā ieguvēja?

"Es tinderī iepazinos ar vīrieti, īsumā tas viss beidzās ar to, ka izrādījās, ka šis vīrietis ir precējies, viņam ir bērni. Viņš darbojas ar krāpnieciskām metodēm, attiecīgi no sievietēm izvilina materiālu labumu, vienvārdsakot, sauksim viņu par alfonsu. Bija daudz un interesantu pavērsienu,” raidījumā "Zilonis studijā" stāsta 33 gadus vecā Ušakova.

Kādu mācību Ušakova guva no šīs pieredzes? "Patiesībā ar to šis stāsts nebeidzās. Viena no daudzajām apkrāptajām sievietēm, palika stāvoklī no šī puiša. Ir piedzimis bērniņš – ļoti jauka meitenīte."