Latvijā bankās saistībā ar noteiktajām sankcijām pret Krieviju ir iesaldēts apmēram 81 miljons eiro

Latvijas Bankas (iepriekš - Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ( FKTK )) loma sankciju piemērošanas jomā ir rūpēties par to, lai finanšu sektors ir ieviesis nepieciešamos kontroles mehānismus efektīvai sankciju piemērošanai. Tāpat Latvijas Banka izsniedz finanšu iestādēm atļaujas sankcijām pakļauto personu finanšu darījumu veikšanai tiktāl, cik tas ir pamatots ar normatīvajos aktos noteiktajiem izņēmumiem, piemēram, personas pamatvajadzību nodrošināšana, nodokļu maksājumi, un attiecas uz Latvijas finanšu iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Sankciju apjomu un būtisko ietekmi apliecina statistikas dati par FKTK saņemtajiem iesniegumiem. No 2022.gada 1.marta līdz 2022.gada beigām saņemts 1200 iesniegumu par sankciju jomu, un lielākā daļa jautājumu saņemti no privātā sektora. Lai arī iesniegumu un jautājumu skaits mazinās, to apjoms joprojām ir salīdzinoši liels - vidēji 30 līdz 40 iesniegumu mēnesī.