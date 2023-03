Kāpēc Vācijas kanclera Šolca un MP Kariņa tikšanās ir svarīga Latvijas drošībai?

"Latvijai ir svarīgi, lai turpinātos atbalsts Ukrainai. Tāpat ir svarīgi Baltijas valstu ieguvumi no Vācijas klātbūtnes Lietuvā. Jā, kaimiņvalstī bijušas daudzas diskusijas par to, cik pienācīgi Vācija ir spējusi nostiprināt kaujas grupu Lietuvā līdz brigādes līmenim. Debatēts arī par to, ka Vācija neizpildīja to, ko no tās gaidīja - Lietuvā izvietot visus brigādē ietilpstošos Vācijas karaspēka elementus," pauda Vidzemes Augstskolas prorektors.