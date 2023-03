"airBaltic" vasaras sezonā nomās četras lidmašīnas ar apkalpi

Kopumā lidojumi ar divām no šīm lidmašīnām tiks veikti no lidsabiedrības bāzes Rīgā laika periodā no 26. marta līdz 28. oktobrim, bet viena lidmašīna tiks bāzēta Viļņā un vēl viena Tallinā laika periodā no 1. marta līdz 28. oktobrim.