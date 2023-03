Preses konferencē informēs par vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošanu

Projekts “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā” (Improving cancer care coordination and screening in Latvia and Slovakia - ICCCS) Latvijā norisinās kopš 2022.gada sākuma pēc LU KPMI iniciatīvas. Projekta vadībā ir LU KPMI direktors, profesors Mārcis Leja un Valsts prezidenta padomnieks viedajās tehnoloģijās Rolands Lappuķe. Projekta vadības modeli apstiprināja Veselības un Finanšu ministrijas.