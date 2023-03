Tiesa uzdod atcelt 200 miljonus eiro vērtus valsts līgumus ar "Nordeka"; uzņēmums pārsūdzēs tiesas spriedumu

Autotransporta direkcijai jāatkāpjas no 200 miljonus eiro vērtiem valsts līgumiem ar AS "Nordeka", kas paredzētajā laikā nav sācis pasažieru pārvadājumus Cēsu, Limbažu un Siguldas lotēs, atzinusi Administratīvā tiesa. Savukārt AS "Nordeka" līdz marta beigām plāno pārsūdzēt tiesas spriedumu, norādīja "Nordeka" valdes priekšsēdētājs Genrihs Peršteins.