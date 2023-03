Turpmākajos mēnešos inflācija mazināsies straujāk, norāda banku analītiķi

Ekonomists norāda, ka tuvākajos mēnešos enerģijas cenu sarukums labvēlīgi ietekmēs inflāciju, velkot to uz leju, bet gada otrajā pusē cenas no pašreizējiem līmeņiem varētu atkal celties uz augšu. Taču pamats straujiem augšup lēcieniem, kādus piedzīvojām pērn, nav saredzami.

Gašpuitis skaidro, ka to tālākās izmaiņas būs atkarīgas no situācijas globālajā ekonomikā. Jo spēcīgāka būs izaugsme, jo augstāk naftas cena pieaugs. Vēl ar zināmu inerci turpināsies pārtikas cenu sadārdzināšanās. Stabilizējoties enerģijas cenām, noteiktos produktu segmentos parādīsies arī cenu samazināšanās, bet to cik plaša tā būs turpmāk noteiks arī laikapstākļi un situācija globālajā ekonomikā, norāda Gašpuitis.