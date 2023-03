Saules paneļi daudzdzīvokļu ēkās: eksperti skaidro, kāpēc tas ir izdevīgi

2022.gada decembrī ALTUM atvēra jaunu valsts atbalsta programmu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei, un šī jaunā programma paredz arī mikroģenerācijas iekārtu uzstādīšanu. Tā kā šī ir jauna iespēja un šobrīd tikai tiek saņemti pirmie pieteikumi, ir pāragri spriest par iedzīvotāju aktivitāti izmantot arī mikroģenerācijas iekārtu uzstādīšanas iespēju.

Jaunā programma paredzēta mājām, kurās ir vismaz trīs dzīvokļi un kuras pēc projekta pabeigšanas var sasniegt atbalsta saņemšanai nepieciešamo energoefektivitātes uzlabojumu mērķi – primārās enerģijas ietaupījumu 30% un uz katriem renovācijas projekta attiecināmo izmaksu pieciem tūkstošiem eiro ir jāsasniedz primārās enerģijas ietaupījums – 1 MWh/gadā. Energoefektivititāti uzlabojošie darbi šajā programmā ir primārie, jo ļauj sasniegt siltumenerģijas samazinājuma kritēriju. Kā jau minēts, programma atbalsta arī mikroģenerācijas iekārtu iegādi un uzstādīšanu, lai nodrošinātu enerģijas ražošanu pašpatēriņam no atjaunojamiem energoresursiem un enerģijas piegādi pašpatēriņam.

Programma sedz līdz 49% no kopējām energoefektivitātes projekta izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa. Atlikušo finansējuma daļu iedzīvotāji segs no bankas aizdevuma resursiem un/vai mājas uzkrājumiem. Obligāts programmas nosacījums ir bankas aizdevums vismaz plānotā atbalsta jeb kapitāla atlaides apmērā, savukārt bankas aizdevumam var saņemt ALTUM garantiju. Atbalsts jeb kapitāla atlaide tiks izmaksāta pēc tam, kad mājā būs pilnībā pabeigts energoefektivitātes paaugstināšanas projekts. Šīs programmas kopējais apjoms ir 57 miljoni eiro, un tā tiek finansēta no ES Atveseļošanas fonda resursiem.

Ieva Vērzemniece, ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja.