Turcija vietējās iedzīvotājas acīm: slēptās pērles, ko apskatīt un iepazīt šajā valstī

Kapadokija ir pazemes labirintu pilsēta. Slēpjoties no vajātājiem, labirintos patvērumu rada pirmie kristieši, kas tur veidoja kopienu un pirmos klosterus. Arābu uzbrukums VII -VIII gs. piespieda tuvienes iedzīvotājus aizstāvēties, slēpties un turpināt pazemes pilsētas celtniecību. Līdz mūsdienām atrastas aptuveni 600 klintīs izcirstas baznīcas, to sienas dekorētas ar lieliskām un izteiksmīgām XI -XII gs. freskām, kurās attēloti kristietības vēstures dažādi etapi un Bībeles sižetu atainojumi. Pēdējie iedzīvotāji alas atstāja tikai 1923. gadā. Šodien Kapadokija ir viena no apmeklētākajām vietām Turcijā.