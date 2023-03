Video ⟩ Raidījums: Vien mēnesi pirms gāzes tirgus atvēršanas neziņa par nosacījumiem

“Latvijas gāzes” tarifu vairs neregulēs

Lai gan teorētiski mājsaimniecības jau vairākus gadus var izvēlēties, no kā pirkt gāzi, praksē vairāk nekā 90% ir “Latvijas gāzes” klienti. Uzņēmuma tarifu joprojām nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, un citi tirgotāji konkurēt ar to vai nu nav spējuši, vai nav redzējuši jēgu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors Jānis Miķelsons teica: “Lielākais skaits mājsaimniecību lietotāju izmanto gāzi plītiņām ēdiena gatavošanai. Un tas apjoms un faktiskais mēneša maksājums ir salīdzinoši neliels, līdz ar to par to nav liela tirgotāju interese.”