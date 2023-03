Meža cenu sprintā apsteidz igauņi: kaimiņos cena par hektāru teju divas reizes augstāka nekā Latvijā

Kamēr nekustamo īpašumu segments lēnām mostas no ziemas miega, mežu un lauksaimniecības zemju sektorā rosība turpinās – pakāpeniski pieaug vidējā summa, ko pārpircēji darījumā samaksā īpašniekam no reālās tirgus vērtības summas. Šobrīd tie ir 64%. Savukārt mēneša laikā uz pusi pieaudzis vidējais laiks, kas paiet no sludinājuma publicēšanas brīža līdz pirmajam pircēja piedāvājumam.