Autobusu kartelī iesaistītie pārvadātāji izvirza nosacījumus līgumu pārtraukšanai ar ATD

Tāpat ATD ir noskaidrojusi, vai gadījumā, ja tiktu lauzti līgumi ar trim pārvadātājiem, citi pārvadātāji spētu uzņemties apkalpot šos maršrutus. Pēc pārvadātāju aptaujāšanas ATD secinājusi, ka no nepieciešamajiem 344 autobusiem, būtu iespējams nodrošināt 176 jeb 51,2% no nepieciešamā, kā arī no nepieciešamajiem 549 autobusiem, būtu iespējams nodrošināt 83 jeb 15,1% no nepieciešamā. Godiņš gan piebilda, ka, pārtraucot līgumus ar trim pārvadātājiem, visticamāk, atbrīvotos papildu šoferi.