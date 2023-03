Pasaules Banka aprēķinājusi, cik lielus zaudējumus Ukrainai radījis karš

Kara dēļ vairāk nekā septiņi miljoni Ukrainas iedzīvotāju nonākuši zem nabadzības sliekšņa – tie ir 17% no valsts iedzīvotājiem. Turklāt Krievijas agresija atsviedusi Ukrainas ekonomiku līmenī, kāds bija pirms 15 gadiem.

Pasaules Banka savus aprēķinus veikusi kopīgi ar Eiropas Komisiju, ANO un Ukrainas valdību. Iepriekšējā novērtējumā, kurā tika analizēti pirmie trīs kara mēneši, teikts, ka kaitējums ir 349 miljardi dolāru, par ko Pasaules Banka ziņoja pagājušā gada septembrī. Zaudējumu apjoma pieauguma tempa samazināšanās ir saistāma ar to, ka karš galvenokārt notiek tajos apgabalos, kuri jau iepriekš vissmagāk cietuši no karadarbības. Tāpat ir jūtams efekts no starptautiskās palīdzības.