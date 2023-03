"Skytrax" novērtējumā Rīgas lidosta atzīta par trešo labāko Austrumeiropā

Neatkarīgajā aptaujā, kas ir lielākais šāda veida pētījums pasaulē, reitingu aģentūra "Skytrax" aicina piedalīties ceļotājus no visas pasaules, un tieši klientu aptaujas rezultāti nosaka uzvarētājus. 2022.-2023.gada aptaujā, kas notika no pērnā gada augusta līdz šā gada februārim, piedalījušies vairāk nekā 100 valstu pārstāvji no visas pasaules, kas vērtēja klientu servisu un klientu apkalpošanas infrastruktūru vairāk nekā 550 pasaules lidostās.